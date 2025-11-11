Эксперт из Индии Мадхав о правильном лидере: "В политике всегда важно быть немного философом"

Неспокойный мир требует от лидеров философского подхода. Такое мнение выразил в "Актуальном интервью" руководитель исследовательского центра "India Foundation", генеральный секретарь правящей партии Индии (2014-2020 гг.) Рам Мадхав.

Бывший генсек правящей партии Индии напомнил, что великий философ Платон говорил о необходимости философов-царей. "Я имею в виду, что правящая элита должна обладать философским подходом. И это важно, потому что обеспечение мира в такой неспокойной обстановке требует не только политической конкуренции, но и своего рода философского подхода", - уверен он.

При философском подходе, по словам руководителя исследовательского центра, иногда приходится сделать шаг назад, чтобы установить мир. "Возможно, Трамп этого не понимает. Возможно, это не вписывается в его схему, - подчеркнул он. - Но именно здесь роль философов становится важной, и я вывожу это на новый уровень".

Сегодня мир управляется технологиями. Искусственный интеллект развивается. "Куда это нас приведет? Останемся ли мы хозяевами этой вселенной или станем рабами машин? - задается вопросом Рам Мадхав. - Искусственный интеллект создает сегодня такой сценарий. К нему нужно подходить философски.

Где-то нужно установить определенные границы. В этом тоже помогает философский подход. Рам Мадхав