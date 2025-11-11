"Раньше не было такой свободы": эксперт из Индии объяснил, почему новый миропорядок уже наступил

Сейчас СМИ часто пишут о многополярности, новом мировом порядке. На эту тему в своих книгах рассуждает, например, руководитель исследовательского центра "India Foundation", генеральный секретарь правящей партии Индии (2014-2020 гг.) Рам Мадхав. Наступил ли уже этот мировой порядок, эксперт рассказал в "Актуальном интервью".

В прошлом веке, по его словам, человечество столкнулось с тем, что мы называем биполярным миром. "Индия старалась оставаться в стороне в этой биполярной политике. В то же время мы проводили собственную политику неприсоединения, - обозначил бывший генсек правящей партии Индии. - Теперь, когда биполярность закончилась, мир стал многополярным".

В этом многополярном мире многие страны получают больше возможностей для выражения своих интересов, формулирования своего видения мироустройства. И мы поддерживаем такой мир. Рам Мадхав

Он привел в пример Беларусь: "В биполярной ситуации, когда вы были частью Советского Союза, у вас не было такой свободы. Но сегодня вы выражаете свою точку зрения на различных площадках.

Вы солидаризируетесь с разными странами, включая Индию и другие. Мы все поддерживаем именно такой мир".

"Я упоминал в книге, что мир, в который мы вступаем, будет многополярным, - подчеркнул руководитель исследовательского центра. - Но эта реальность не обязательно должна быть принята всеми крупными державами. Они этого не хотят. Вы же слышали, как президент Трамп снова сказал: "нет, мы хотим G2".

Он пояснил, что сегодня означает G2: "Китай и США хотят быть тем, что мы называем мировой полицией. Почему тогда не Россия? Почему тогда не Индия? Почему тогда не Южная Африка? Почему не Бразилия?"