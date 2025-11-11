3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
"Раньше не было такой свободы": эксперт из Индии объяснил, почему новый миропорядок уже наступил
Сейчас СМИ часто пишут о многополярности, новом мировом порядке. На эту тему в своих книгах рассуждает, например, руководитель исследовательского центра "India Foundation", генеральный секретарь правящей партии Индии (2014-2020 гг.) Рам Мадхав. Наступил ли уже этот мировой порядок, эксперт рассказал в "Актуальном интервью".
В прошлом веке, по его словам, человечество столкнулось с тем, что мы называем биполярным миром. "Индия старалась оставаться в стороне в этой биполярной политике. В то же время мы проводили собственную политику неприсоединения, - обозначил бывший генсек правящей партии Индии. - Теперь, когда биполярность закончилась, мир стал многополярным".
В этом многополярном мире многие страны получают больше возможностей для выражения своих интересов, формулирования своего видения мироустройства. И мы поддерживаем такой мир.
Он привел в пример Беларусь: "В биполярной ситуации, когда вы были частью Советского Союза, у вас не было такой свободы. Но сегодня вы выражаете свою точку зрения на различных площадках.
Вы солидаризируетесь с разными странами, включая Индию и другие. Мы все поддерживаем именно такой мир".
"Я упоминал в книге, что мир, в который мы вступаем, будет многополярным, - подчеркнул руководитель исследовательского центра. - Но эта реальность не обязательно должна быть принята всеми крупными державами. Они этого не хотят. Вы же слышали, как президент Трамп снова сказал: "нет, мы хотим G2".
Он пояснил, что сегодня означает G2: "Китай и США хотят быть тем, что мы называем мировой полицией. Почему тогда не Россия? Почему тогда не Индия? Почему тогда не Южная Африка? Почему не Бразилия?"
Сегодня, как отметил Рам Мадхав, мы вступили в мир, где у каждой страны есть свои сильные стороны. "И такие страны, как Беларусь и другие, играют свою роль, - заметил он. - Мы должны позволить этому произойти. Именно такой мир мы должны обеспечить в ближайшие десятилетия. Мы не хотим, чтобы эта политика больших держав вернулась и стала преследовать всех нас".