"Мы называем это общенациональным подходом": эксперт Мадхав раскрыл секрет скачка в развитии Индии

Индия в последние годы демонстрирует колоссальный рост в экономике. В чем секрет такого скачка, рассказал в "Актуальном интервью" руководитель исследовательского центра "India Foundation", генеральный секретарь правящей партии Индии (2014-2020 гг.) Рам Мадхав.

Первое, что необходимо для роста страны, по мнению руководителя исследовательского центра, сильное дальновидное руководство. "Могу сказать, что нам повезло. У нас есть премьер-министр Нарендра Моди, который не только сильный, но и дальновидный лидер. Он способен вести страну вперед", - обозначил он.

Но вместе с тем необходимы приверженность и усилия всей страны. Мы в Индии называем это общенациональным подходом. Рам Мадхав

"Нам удалось создать этот общенациональный подход, - подчеркнул бывший генсек правящей партии Индии. - Сегодня, если обратиться к любому сегменту нашего общества, например, к нашей промышленности, они полны оптимизма. Если обратиться к нашему сельскому хозяйству, они полны энтузиазма".

По его словам, каждый такой сегмент очень активно поддерживает инициативы правительства. "Именно поэтому за последние 10 лет мы удвоили наш ВВП. В 2014-м наша экономика составляла 2 трлн долларов, сегодня - 4,2 трлн. И мы стремимся достичь 7 трлн к 2030 году и 10 трлн долларов к 2045-му. У нас есть руководство, у нас есть видение, и вся страна поддерживает эту инициативу, - резюмировал Рам Мадхав.