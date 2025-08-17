Кто будет присутствовать на встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне?

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306973c0-621a-42ec-b47d-4f112ece10e4/conversions/6323f699-2132-4c04-9be6-6c400dc21ab6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306973c0-621a-42ec-b47d-4f112ece10e4/conversions/6323f699-2132-4c04-9be6-6c400dc21ab6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306973c0-621a-42ec-b47d-4f112ece10e4/conversions/6323f699-2132-4c04-9be6-6c400dc21ab6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306973c0-621a-42ec-b47d-4f112ece10e4/conversions/6323f699-2132-4c04-9be6-6c400dc21ab6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Во встрече главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне примут участие лидеры четырех стран ЕС, глава ЕК и генсек НАТО, сообщает РИА Новости.

Среди них будут президент Франции Эммануэль Макрон, генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб.

Как заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, темами переговоров, запланированных на понедельник, станут вопросы безопасности, территориальные аспекты, поддержка Украины и санкции.

По словам фон дер Ляйен, Зеленский приедет в воскресенье в Брюссель, чтобы вместе с ней участвовать в заседании "коалиции желающих" в режиме онлайн.