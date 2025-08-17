3.72 BYN
Кто будет присутствовать на встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне?
Во встрече главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне примут участие лидеры четырех стран ЕС, глава ЕК и генсек НАТО, сообщает РИА Новости.
Среди них будут президент Франции Эммануэль Макрон, генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб.
Как заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, темами переговоров, запланированных на понедельник, станут вопросы безопасности, территориальные аспекты, поддержка Украины и санкции.
По словам фон дер Ляйен, Зеленский приедет в воскресенье в Брюссель, чтобы вместе с ней участвовать в заседании "коалиции желающих" в режиме онлайн.
После саммита России и США на Аляске Трамп рассказал о его итогах европейским лидерам. По данным портала Axios, он хочет провести трехстороннюю встречу Вашингтона, Москвы и Киева уже 22 августа.