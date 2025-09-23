Союз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) Латвии объявил о недоверии министру здравоохранения Хосаму Абу Мери и его ведомству, заявил председатель профсоюза Валдис Керис. Об сообщает БЕЛТА со ссылкой на латвийские СМИ.

Решение о дальнейших шагах профсоюз примет на следующем заседании 16 декабря. Пока он будет внимательно наблюдать за процессом рассмотрения в Сейме проекта госбюджета. Медики убеждены, что в нынешнем виде бюджет утверждать нельзя.

Глава профсоюза также подтвердил, что не исключает возможность проведения акций протеста. "Выражение недоверия - лишь первый шаг", - заявил председатель LVSADA.

Ранее профсоюз потребовал с 1 января 2026 года повысить среднюю зарплату медперсоналу и другим работникам лечебных учреждений. Для этого, по оценке LVSADA, бюджету потребуется дополнительно 133 млн евро. Однако, как отмечает организация, государство не планирует повышать зарплаты ни в текущем, ни в следующем году. Это грозит ускоренным оттоком специалистов из государственного сектора при уже критическом дефиците кадров.

Профсоюз считает, что Минздрав игнорирует рекомендации Европейской комиссии о том, что Латвия должна обеспечить значительное дополнительное финансирование не только для обороны, но и для здравоохранения.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери со своей стороны утверждает, что "в бюджете нет средств для выполнения требований профсоюза". Он также призвал медиков продолжить переговоры для поиска решения ситуации.

Балтийские республики в ущерб собственным гражданам тратят огромные средства на поддержку военных действий в Украине. Дефицит бюджета Латвии, согласно данным за первое полугодие 2025 года, продолжает расти. Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс ранее заявил, что страна находится в глубоком кризисе.

