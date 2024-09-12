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Казбек Тайсаев дал оценку взаимодействию России и Беларуси
Благодаря Российской Федерации в Беларуси появилась атомная электростанция. Наше взаимодействие послужило тому, что у Беларуси появился свой первый космонавт в истории суверенной страны, но при этом Беларусь имеет достаточно большой опыт реализации космических проектов.
Какую оценку можно дать взаимодействию России и Беларуси и есть ли коридор возможностей для дальнейшего развития совместных проектов, рассказал депутат Госдумы Федерального собрания России, член ЦК КПРФ Казбек Тайсаев в проекте "Актуальное интервью".
Казбек Тайсаев, депутат Госдумы Федерального собрания России, член ЦК КПРФ:
"Я бы не разделял и не говорил бы о том, что у Беларуси только появился космонавт, и только сейчас начали заниматься вопросами космоса. Вы помните, когда мы были внутри единого государства, через 15 лет после разрушительной войны мы вместе отправили первого человека в космос. Первыми вместе покорили мирный атом. Все космонавты, которые улетали, были и российскими, и белорусскими, и другими. Они принадлежали всем народам бывшего Советского Союза".
Депутат отметил, что белорусский народ внес колоссальную лепту в развитии космонавтики в советские и постсоветские годы. "То, что невероятно красивая и талантливая девушка стала первым космонавтом в суверенной Беларуси - это знаковое событие. Россияне гордятся ей точно так же", - подчеркнул Казбек Тайсаев.
Депутат уверен, что развитие космоса, как и в советские годы, будет за нашими странами: "Все выдающиеся достижения человечества XX века были так или иначе связаны с Советским Союзом, со специалистами Беларуси, России, Казахстана, Киргизии, и так далее". Также Казбек Тайсаев отметил, что возрождение нового союза братских народов неминуемо. "Неважно, в какой форме это будет. Но я убежден, что мы будем вместе развиваться. И колоссальная роль здесь, безусловно, принадлежит белорусскому народу, российскому народу, нашим лидерам, Александру Григорьевичу Лукашенко и Владимиру Владимировичу Путину. Такие лидеры, как они, рождаются раз в сто лет", - подытожил он.
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