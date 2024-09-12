Казбек Тайсаев дал оценку взаимодействию России и Беларуси

Благодаря Российской Федерации в Беларуси появилась атомная электростанция. Наше взаимодействие послужило тому, что у Беларуси появился свой первый космонавт в истории суверенной страны, но при этом Беларусь имеет достаточно большой опыт реализации космических проектов.

Какую оценку можно дать взаимодействию России и Беларуси и есть ли коридор возможностей для дальнейшего развития совместных проектов, рассказал депутат Госдумы Федерального собрания России, член ЦК КПРФ Казбек Тайсаев в проекте "Актуальное интервью".

Казбек Тайсаев, депутат Госдумы Федерального собрания России, член ЦК КПРФ:

"Я бы не разделял и не говорил бы о том, что у Беларуси только появился космонавт, и только сейчас начали заниматься вопросами космоса. Вы помните, когда мы были внутри единого государства, через 15 лет после разрушительной войны мы вместе отправили первого человека в космос. Первыми вместе покорили мирный атом. Все космонавты, которые улетали, были и российскими, и белорусскими, и другими. Они принадлежали всем народам бывшего Советского Союза".

Депутат отметил, что белорусский народ внес колоссальную лепту в развитии космонавтики в советские и постсоветские годы. "То, что невероятно красивая и талантливая девушка стала первым космонавтом в суверенной Беларуси - это знаковое событие. Россияне гордятся ей точно так же", - подчеркнул Казбек Тайсаев.