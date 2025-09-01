3.69 BYN
2 верасня прайшла сустрэча Беларускага саюза жанчын і Саюза жанчын Узбекістана ў Віцебску
Мастацкі музей Віцебска, адна з любімых лакацый турыстаў, 3 верасня стаў пляцоўкай для абмеркавання розных кірункаў супрацоўніцтва. Беларусі і Узбекістану цікавы абмен вопытам у адукацыі, культуры, сацыяльнай падтрымцы.
Праектаў і ініцыятыў у дзвюх краін шмат - агульныя інтарэсы на палях форуму знайшлі прадстаўніцы Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага саюза жанчын і Упраўлення па пытаннях сям'і і жанчын Ташкента.
Акцэнт ставіцца і на прадпрымальніцтва. Папярэднія 2 форумы, якія прайшлі ў сталіцы Беларусі і сталіцы Узбекістана, сталі імпульсам для развіцця малога і сярэдняга бізнесу. Сёння ў Віцебску ўзаемных кірункаў для супрацоўніцтва стала яшчэ больш, падчас сустрэчы падпісалі мемарандум.
Дасягненні ў розных сферах Беларусь і Узбекістан дэманструюць на выставе пад адкрытым небам ля канцэртнай залы "Віцебск", тут таксама прадстаўлены паспяховыя праекты, створаныя пры ўдзеле бізнес-лэдзі дзвюх краін.