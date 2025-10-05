Адзіны дакумент будучага развіцця Беларусі на 5 гадоў абмеркавалі ў Нацбанку

Нагадаем, Прэзідэнт у канцы мінулага тыдня падпісаў распараджэнне, якім была створана гэта група. У яе складзе дэлегаты Усебеларускага народнага сходу, дзеючыя і былыя кіраўнікі дзяржорганаў, губернатары, кіраўнікі навуковых і грамадскіх арганізацый. Разам плануецца абмеркаваць прыярытэты і вызначыць, на якіх паказчыках трэба сканцэнтравацца. Мэта - у найбліжэйшыя гады забяспечыць рост эканомікі не ніжэй за сярэднесусветны ўзровень і паскоранае інвестразвіццё (падрабязнасці ў відэа).