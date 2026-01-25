Аграрыі Беларусі рыхтуюцца да вясенніх палявых работ: акцэнт на ўдабрэннях і рамонце тэхнікі

У гаспадарках Беларусі стартавала падрыхтоўка да вясенніх палявых работ. Асобны акцэнт зроблены на ўдабрэннях і тэхніцы. Зараз многія аграрыі выбіраюць мінеральныя дабаўкі па прынцыпе "тры ў адным", гэта значыць азот, фосфар і калій у адзінай грануле, бо яны даюць найбольшую аддачу.