Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ПрамысловасцьСельская гаспадаркаГандаль

Аграрыі Беларусі рыхтуюцца да вясенніх палявых работ: акцэнт на ўдабрэннях і рамонце тэхнікі

У гаспадарках Беларусі стартавала падрыхтоўка да вясенніх палявых работ. Асобны акцэнт зроблены на ўдабрэннях і тэхніцы. Зараз многія аграрыі выбіраюць мінеральныя дабаўкі па прынцыпе "тры ў адным", гэта значыць азот, фосфар і калій у адзінай грануле, бо яны даюць найбольшую аддачу.

У цэнтры ўвагі і новыя методыкі рамонту сельгастэхнікі, а таксама набыццё новай. У Мінскай вобласці ў гэтым сезоне плануюць набыць больш як сто энерганасычаных трактароў.

Трактары, сеялкі, культыватары ў гаспадарках павінны быць адрамантаваныя і гатовы да вясновай сяўбы к 1 сакавіка 2026 года.

Разделы:

ЭканомікаСельская гаспадарка