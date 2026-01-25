3.74 BYN
Аграрыі Беларусі рыхтуюцца да вясенніх палявых работ: акцэнт на ўдабрэннях і рамонце тэхнікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У гаспадарках Беларусі стартавала падрыхтоўка да вясенніх палявых работ. Асобны акцэнт зроблены на ўдабрэннях і тэхніцы. Зараз многія аграрыі выбіраюць мінеральныя дабаўкі па прынцыпе "тры ў адным", гэта значыць азот, фосфар і калій у адзінай грануле, бо яны даюць найбольшую аддачу.
У цэнтры ўвагі і новыя методыкі рамонту сельгастэхнікі, а таксама набыццё новай. У Мінскай вобласці ў гэтым сезоне плануюць набыць больш як сто энерганасычаных трактароў.
Трактары, сеялкі, культыватары ў гаспадарках павінны быць адрамантаваныя і гатовы да вясновай сяўбы к 1 сакавіка 2026 года.