Беларусь і Казахстан будуць абменьвацца вопытам па лічбавізацыі эканомікі
Беларусь і Казахстан будуць абменьвацца вопытам па лічбавізацыі эканомікі. Укараненне штучнага інтэлекту павінна ісці на карысць людзям і спрашчаць жыццё грамадзян дзвюх краін.
Тэхналагічнай тэматыцы прысвяцілі першы дзень візіту беларускай урадавай дэлегацыі ў Астану. Прэм'ер-міністру Аляксандру Турчыну паказалі перадавыя распрацоўкі ад маладых стартапераў. Многія з іх інавацый ужо ўкаранёныя ў самыя розныя сферы: ад сельскай гаспадаркі да медыцыны. Супрацоўніцтва ў галіне IT можа стаць важным крокам для нарошчвання ўзаемнага тавараабароту.
Пра сумесныя эканамічныя планы гаварылі і падчас сустрэчы з прэзідэнтам Казахстана.
Аляксандр Турчын, прэм'ер-міністр Беларусі перадаў прэзідэнту Казахстана самыя цёплыя пажаданні ад Аляксандра Лукашэнкі. "Мы ў Беларусі як вашы сябры ўважліва сочым за развіццём Казахстана і радуемся вашым поспехам. Ужо на працягу працяглага часу ваша краіна дэманструе ўстойлівы эканамічны рост, і мы не можам не радавацца вашым дасягненням", - падкрэсліў ён.
Беларуская дэлегацыя працягне работу заўтра. Запланавана насычаная праграма для дзелавых колаў.