3.67 BYN
2.95 BYN
3.39 BYN
Беларускія навукоўцы вывелі новыя сарты таматаў і пшаніцы
Беларускія навукоўцы распрацавалі новыя высокаўраджайныя і ўстойлівыя да хвароб сарты пшаніцы і таматаў. Айчынныя навінкі ўжо ўнесены ў дзяржрэестр.
Раскажам, як навуковыя дасягненні робяць наш стол багацейшым, больш смачным і карысным.
Распрацоўкі ў аграсектары
Беларускія навукоўцы паказалі новы сорт таматаў пад сімвалічнай назвай "спатканне". Навінка адрозніваецца высокай ураджайнасцю і ўстойлівасцю да захворванняў. Выпрабаванні праходзілі ў лабараторыях Інстытута генетыкі і цыталогіі НАН Беларусі і ў цяпліцах сельгасакадэміі ў Горках. Ураджайнасць - амаль 18 кг на квадратны метр. Гэта на 3 кг вышэй за паказчыкі іншых гібрыдаў. Акрамя прадукцыйнасці, сорт вызначаецца павышаным утрыманнем антыаксідантаў і выдатным смакам. Навінка паспяхова прайшла дзяржаўную ацэнку якасці. Такі "вітамінны зарад" ацэняць прыхільнікі здаровага ладу жыцця.
Айчынная навінка ўжо ўнесена ў Дзяржаўны рэестр сартоў сельскагаспадарчых раслін. У яго ўключаны і новы сорт таматаў "карагод", які таксама мае высокую ўраджайнасць. Работа над удасканаленнем пладоў працягваецца.
У збожжавым сектары гучна заявілі аб сабе навінкі: азімая пшаніца "айлін" і яравая "карта". А сапраўдным прарывам апошніх гадоў стала стварэнне мяккай азімай пшаніцы "асіма".
Такія палявыя навінкі для аграрыяў значаць рэкордныя зборы, а для звычайных пакупнікоў - якасны і карысны прадукт на прылаўках. Звязка навукі і аграсектара сёння дазваляе рабіць стол беларусаў нашмат багацейшым, больш карысным і смачным. І самае галоўнае - усё сваё, роднае.