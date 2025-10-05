Чаму Аман для Беларусі - пункт апоры на Блізкім Усходзе

Пакуль хтосьці з беларусаў пакуе чамаданы, каб адправіцца ў Аман, дзе зараз як мінімум плюс 30, самы сезон і наогул вечнае лета, а прамыя авіяпералёты з Мінска дазваляюць падарожнічаць з камфортам, вышэйшае кіраўніцтва Амана накіроўваецца ў госці да нас. Ужо хутка ў Палацы Незалежнасці чакаюць султана, кіраўніка дзяржавы. У Амане ён і прэм'ер-міністр, і камандуючы ўзброенымі сіламі, і міністр абароны, і міністр фінансаў і замежных спраў. Ужо амаль 6 гадоў султанат Аман узначальвае Хайсам бен Тарэк Аль Саід.



У 2020-м ён змяніў на гэтай пасадзе султана Кабуса, манарха, які знаходзіўся ва ўладзе ў арабскім свеце даўжэй за ўсіх - пяць дзесяцігоддзяў. Але менавіта дзякуючы яму Аман з ізаляванага анклава стаў настолькі развітой нацыяй, што ўвайшоў у сусветны топ па ўзроўні жыцця. І для гэтага Аману спатрэбілася толькі 50 гадоў (падрабязнасці ў відэа).