3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Пракуратура Беларусі адзначае прафесійнае свята - 104 гады з дня стварэння
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пракуратура Беларусі адзначае прафесійнае свята - 104 гады з дня стварэнняnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1980aad4-7841-4aef-81b7-a65aa9274013/conversions/40d06a05-9ac7-4b20-9e18-38de50821bd3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1980aad4-7841-4aef-81b7-a65aa9274013/conversions/40d06a05-9ac7-4b20-9e18-38de50821bd3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1980aad4-7841-4aef-81b7-a65aa9274013/conversions/40d06a05-9ac7-4b20-9e18-38de50821bd3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1980aad4-7841-4aef-81b7-a65aa9274013/conversions/40d06a05-9ac7-4b20-9e18-38de50821bd3-xl-___webp_1920.webp 1920w
26 чэрвеня ў Беларусі адзначаюць Дзень работнікаў пракуратуры. За 104 гады структура ведамства не раз змянялася. Нязменным засталося адно: пракуратура заўсёды стаяла на варце законнасці і правапарадку, умацоўвала канстытуцыйныя асновы краіны.
Пракурорскія работнікі маюць шырокі спектр паўнамоцтваў, але ў першую чаргу гэта не столькі абвінавачанне, колькі абарона беларусаў. Таксама яны працуюць са зваротамі грамадзян і штогод падтрымліваюць каля 90 тыс. скаргаў.
Дзякуючы працы пракуратуры назіраецца тэндэнцыя скарачэння злачыннасці і недапушчэння незаконнага прыцягнення да крымінальнай адказнасці.
Таксама супрацоўнікі ведамства аператыўна ліквідуюць парушэнні ў працы гаспадарак і арганізацый. Абарона правоў дзяцей - таксама сфера іх працы.