Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Пракуратура Беларусі адзначае прафесійнае свята - 104 гады з дня стварэння

Пракуратура Беларусі адзначае прафесійнае свята - 104 гады з дня стварэння

26 чэрвеня ў Беларусі адзначаюць Дзень работнікаў пракуратуры. За 104 гады структура ведамства не раз змянялася. Нязменным засталося адно: пракуратура заўсёды стаяла на варце законнасці і правапарадку, умацоўвала канстытуцыйныя асновы краіны.

Пракурорскія работнікі маюць шырокі спектр паўнамоцтваў, але ў першую чаргу гэта не столькі абвінавачанне, колькі абарона беларусаў. Таксама яны працуюць са зваротамі грамадзян і штогод падтрымліваюць каля 90 тыс. скаргаў.

Дзякуючы працы пракуратуры назіраецца тэндэнцыя скарачэння злачыннасці і недапушчэння незаконнага прыцягнення да крымінальнай адказнасці.

Таксама супрацоўнікі ведамства аператыўна ліквідуюць парушэнні ў працы гаспадарак і арганізацый. Абарона правоў дзяцей - таксама сфера іх працы.

Разделы:

Грамадства