3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Лукашэнка 26 чэрвеня правядзе сустрэчу з Уладзімірам Пуціным
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Лукашэнка 26 чэрвеня правядзе сустрэчу з Уладзімірам Пуцінымnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15e1148e-fca4-442f-8c40-904545ad86a7/conversions/219c4648-2c8f-4d9b-b1bb-c992dc4252c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15e1148e-fca4-442f-8c40-904545ad86a7/conversions/219c4648-2c8f-4d9b-b1bb-c992dc4252c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15e1148e-fca4-442f-8c40-904545ad86a7/conversions/219c4648-2c8f-4d9b-b1bb-c992dc4252c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15e1148e-fca4-442f-8c40-904545ad86a7/conversions/219c4648-2c8f-4d9b-b1bb-c992dc4252c5-xl-___webp_1920.webp 1920w
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з рабочым візітам у Расійскую Федэрацыю, піша прэс-служба кіраўніка дзяржавы.
26 чэрвеня адбудзецца сустрэча з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Плануецца, што лідары дзяржаў абмяркуюць ключавыя пытанні парадку дня беларуска-расійскага супрацоўніцтва, становішча ў рэгіёне і свеце.
Фота: sputnik.by