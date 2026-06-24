Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка 26 чэрвеня правядзе сустрэчу з Уладзімірам Пуціным

Лукашэнка 26 чэрвеня правядзе сустрэчу з Уладзімірам Пуціным

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з рабочым візітам у Расійскую Федэрацыю, піша прэс-служба кіраўніка дзяржавы.

26 чэрвеня адбудзецца сустрэча з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Плануецца, што лідары дзяржаў абмяркуюць ключавыя пытанні парадку дня беларуска-расійскага супрацоўніцтва, становішча ў рэгіёне і свеце.

Фота: sputnik.by

Разделы:

ПрэзідэнтРасія