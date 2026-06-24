3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
У Бішкеку стартаваў Жаночы форум ШАС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускія ініцыятывы гучаць 26 чэрвеня ў Бішкеку. У горадзе стартаваў Жаночы форум Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Ключавая тэма: жаночае лідарства і роля выдатнай паловы чалавецтва ў эканоміцы і сацыяльным развіцці. Пляцоўка аб'яднала прадстаўнікоў дзяржорганаў краін-членаў ШАС, міжнародных арганізацый, экспертнай супольнасці, жанчын-прадпрымальнікаў і лідараў жаночых рухаў.
Удзельніцы раскрываюць дэталі лепшых жаночых праектаў і дзеляцца вопытам удзелу жанчын у прыняцці найважнейшых рашэнняў.
Мерапрыемства праходзіць 26-27 чэрвеня ў рамках старшынства Кыргызскай Рэспублікі ў ШАС у 2026 годзе.