3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Качанава і Мацвіенка далі старт выставе-кірмашу рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў Мінску
Старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава і старшыня Савета Федэрацыі Валянціна Мацвіенка далі афіцыйны старт працы выставы-кірмашу рэгіёнаў Беларусі і Расіі.
Сімвалічным націскам кнопкі спікеры верхніх палат парламентаў запусцілі маштабную экспазіцыю ў Мінскім міжнародным выставачным цэнтры. Дэлегацыі агледзелі стэнды.
На пляцоўцы BELEXPO прайшла ўрачыстая цырымонія прысваення статусу "Тавар Саюзнай дзяржавы" прадукцыі двух флагманскіх прадпрыемстваў: БЕЛАЗ і МАЗ.
Таксама адбылася сустрэча спікераў у вузкім складзе і вялікая размова з губернатарамі Беларусі і Расіі.
У Саюзнай дзяржавы моцная дагаворна-прававая база. Зараз паміж краінамі дзейнічае 89 міжурадавых пагадненняў з 80 рэгіёнамі Расіі, а таксама 450 дагавораў паміж беларускімі і расійскімі рэгіёнамі. Праца па шэрагу кірункаў будзе працягвацца.
Удзельнікамі форуму ад Расіі сталі больш за 700 чалавек, якія прадстаўляюць звыш 70 рэгіёнаў. Парламентарыі і эксперты адзначаюць, што колькасць і якасць кантрактных звязак у 2026 годзе выйдзе на прынцыпова новы ўзровень. Наперадзе пленарнае пасяджэнне.