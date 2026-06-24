Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Качанава і Мацвіенка далі старт выставе-кірмашу рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў Мінску

Качанава і Мацвіенка далі старт выставе-кірмашу рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў Мінску

Старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава і старшыня Савета Федэрацыі Валянціна Мацвіенка далі афіцыйны старт працы выставы-кірмашу рэгіёнаў Беларусі і Расіі.

Сімвалічным націскам кнопкі спікеры верхніх палат парламентаў запусцілі маштабную экспазіцыю ў Мінскім міжнародным выставачным цэнтры. Дэлегацыі агледзелі стэнды.

На пляцоўцы BELEXPO прайшла ўрачыстая цырымонія прысваення статусу "Тавар Саюзнай дзяржавы" прадукцыі двух флагманскіх прадпрыемстваў: БЕЛАЗ і МАЗ.

Таксама адбылася сустрэча спікераў у вузкім складзе і вялікая размова з губернатарамі Беларусі і Расіі.

У Саюзнай дзяржавы моцная дагаворна-прававая база. Зараз паміж краінамі дзейнічае 89 міжурадавых пагадненняў з 80 рэгіёнамі Расіі, а таксама 450 дагавораў паміж беларускімі і расійскімі рэгіёнамі. Праца па шэрагу кірункаў будзе працягвацца.

Удзельнікамі форуму ад Расіі сталі больш за 700 чалавек, якія прадстаўляюць звыш 70 рэгіёнаў. Парламентарыі і эксперты адзначаюць, што колькасць і якасць кантрактных звязак у 2026 годзе выйдзе на прынцыпова новы ўзровень. Наперадзе пленарнае пасяджэнне.

Разделы:

ГрамадстваРасія