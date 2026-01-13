3.71 BYN
2.92 BYN
3.40 BYN
Два буйныя комплексы па адкорме бычкоў узвядуць у Мінскай вобласці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мясная жывёлагадоўля - як важкі "драйвер" развіцця аграпрамысловага комплексу Беларусі. У Мінскай вобласці ўзвядуць два буйныя комплексы па адкорме бычкоў. Кожны на 2400 галоў. Яны размесцяцца ў Нясвіжскім раёне.
Адначасова працягваецца работа па вырошчванні спецыялізаваных парод буйной рагатай жывёлы з каштоўнымі якасцямі мяса ялавічыны. Так, на прадпрыемстве "БелІнтэрГен-агра" ва Уздзенскім раёне займаюцца размнажэннем быкоў абердзін-ангускай пароды з дапамогай генетычнага матэрыялу з Паўночнай Амерыкі. Гэты від жывёлы трапляе на племянныя сельгаспрадпрыемствы. А ў перспектыве яны могуць стаць асновай для вытворчасці ялавічыны ў Мінскай вобласці (гл. відэа).