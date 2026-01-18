3.72 BYN
Каранкевіч: Інтэнсіўнае развіццё супрацоўніцтва з расійскімі рэгіёнамі - прыярытэт для Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Інтэнсіўнае развіццё супрацоўніцтва з расійскімі рэгіёнамі - прыярытэт для Беларусі, а прамыя кантакты з кіруючым корпусам забяспечваюць эфектыўнае гандлёва-эканамічнае ўзаемадзеянне.
Пра гэта 19 студзеня заявіў віцэ-прэм'ер Віктар Каранкевіч на сустрэчы з губернатарам Кіраўскай вобласці Расіі. Гэты рэгіён для нас важны і перспектыўны. А перамовы на ўзроўні ведамстваў і прадпрыемстваў у рамках цяперашняга візіту нададуць дадатковы імпульс узаемавыгаднаму развіццю супрацоўніцтва.
Падчас візіту дэлегацыя Кіраўскай вобласці пабывае і на прадпрыемстве "Гарызонт".