Каранкевіч: Інтэнсіўнае развіццё супрацоўніцтва з расійскімі рэгіёнамі - прыярытэт для Беларусі

Інтэнсіўнае развіццё супрацоўніцтва з расійскімі рэгіёнамі - прыярытэт для Беларусі, а прамыя кантакты з кіруючым корпусам забяспечваюць эфектыўнае гандлёва-эканамічнае ўзаемадзеянне.

Пра гэта 19 студзеня заявіў віцэ-прэм'ер Віктар Каранкевіч на сустрэчы з губернатарам Кіраўскай вобласці Расіі. Гэты рэгіён для нас важны і перспектыўны. А перамовы на ўзроўні ведамстваў і прадпрыемстваў у рамках цяперашняга візіту нададуць дадатковы імпульс узаемавыгаднаму развіццю супрацоўніцтва.

Падчас візіту дэлегацыя Кіраўскай вобласці пабывае і на прадпрыемстве "Гарызонт".

