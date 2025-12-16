3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Нацбанк: рэзкіх змяненняў на валютным і фінансавым рынку краіны не чакаецца
Аўтар:Святлана Лук’янюк
Рэзкіх змяненняў на валютным і фінансавым рынку краіны не чакаецца, запэўнівае Нацыянальны банк. А гэта падмурак для эканамічнага росту.
Сёння асноўныя кірункі крэдытна-грашовай палітыкі на наступны год зацвердзілі на пасяджэнні праўлення. Нацбанк не выключае і паніжэння стаўкі рэфінансавання, калі на тое будзе спрыяльная сітуацыя на рынку. Бо галоўнае - гэта забеспячэнне цэнавай і фінансавай стабільнасці. Святлана Лук’янюк пра галоўныя заявы рэгулятара (гл. відэа).