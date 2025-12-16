Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ПрамысловасцьСельская гаспадаркаГандаль

Нацбанк: рэзкіх змяненняў на валютным і фінансавым рынку краіны не чакаецца

Рэзкіх змяненняў на валютным і фінансавым рынку краіны не чакаецца, запэўнівае Нацыянальны банк. А гэта падмурак для эканамічнага росту.

Сёння асноўныя кірункі крэдытна-грашовай палітыкі на наступны год зацвердзілі на пасяджэнні праўлення. Нацбанк не выключае і паніжэння стаўкі рэфінансавання, калі на тое будзе спрыяльная сітуацыя на рынку. Бо галоўнае - гэта забеспячэнне цэнавай і фінансавай стабільнасці. Святлана Лук’янюк пра галоўныя заявы рэгулятара (гл. відэа).

Разделы:

Эканоміка

Теги:

Нацбанк Беларуси