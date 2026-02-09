3.72 BYN
Новыя праекты ў АПК: асаблівая ўвага ўтрыманню жывёлін і атрыманню малака класа "экстра"
Сярод важных пытанняў і харчовая бяспека. Развіццё мяса-малочнай жывёлагадоўлі, захаванасць пагалоўя (асабліва ў зімовы перыяд) - у цэнтры ўвагі ўлад усіх рэгіёнаў.
У Мінскай вобласці прадоўжаць будаўніцтва сучасных і тэхналагічных малочна-таварных комплексаў. У планах на гэты год (толькі ў Мінскім рэгіёне) каля 30 такіх ферм.
Асаблівая ўвага ўтрыманню жывёлін і атрыманню малака класа "экстра". Гэта заявілі на семінары па жывёлагадоўлі і ў цэлым АПК з удзелам губернатара Мінскай вобласці.
Увагу надалі генетыцы, захаванасці маладняка і якасці кармоў. Распавялі, якія меры прымаюць для падтрымкі цялят у зімовы перыяд.
Абмеркавалі і ход падрыхтоўкі аграрыяў вобласці да вяснова-палявых работ. Зараз фарміруюцца запасы насення, угнаенняў, паліва. У дапамогу і больш за 100 адзінак новай сельгастэхнікі.