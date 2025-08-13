3.72 BYN
Пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета ў вузкім саставе праходзіць у Чалпон-Аце
У Чалпон-Аце праходзіць пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета. Дэлегацыю Беларусі ўзначальвае прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. Сёння партнёры праводзяць перамовы ў вузкім саставе.
Дэлегацыя Беларусі прыляцела пасля абеду па мясцовым часе. На Міжурадавым савеце прысутнічаюць прэм'еры Беларусі, Расіі, Кыргызстана, Казахстана, а Арменію прадстаўляе віцэ-прэм'ер.
Як ужо паведамлялася да пачатку мерапрыемства, усяго на парадку 20 пытанняў. Чатыры з іх зараз разглядаюцца ў вузкім саставе за зачыненымі дзвярыма, без прэсы. Звычайна ў такім фармаце абмяркоўваюць самыя вострыя тэмы.
Сёлета Міжурадавы савет праходзіць ужо другі раз. Асноўныя пытанні датычацца бар'ераў усярэдзіне Саюза. Галоўная задача - ліквідаваць перашкоды для развіцця агульнага гандлю.