Пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета ў вузкім саставе праходзіць у Чалпон-Аце

У Чалпон-Аце праходзіць пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета. Дэлегацыю Беларусі ўзначальвае прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. Сёння партнёры праводзяць перамовы ў вузкім саставе.

Як ужо паведамлялася да пачатку мерапрыемства, усяго на парадку 20 пытанняў. Чатыры з іх зараз разглядаюцца ў вузкім саставе за зачыненымі дзвярыма, без прэсы. Звычайна ў такім фармаце абмяркоўваюць самыя вострыя тэмы.