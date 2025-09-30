3.65 BYN
Прамыя авіязносіны могуць звязаць Калінінград з Гроднам і Брэстам
На "ІНАПРАМ. Беларусь" пабывалі больш за 40 расійскіх дэлегацый. Для многіх прыезд у беларускую сталіцу - падстава зверыць доўгатэрміновыя планы супрацоўніцтва.
Мінск і Калінінград акрэслілі падыходы да росту ўзаемнага гандлю (перамовы прайшлі ва ўрадзе.) У расійскім рэгіёне вядомая наша тэхніка - у 2025 годзе Калінінград ужо закупіў партыю трактароў і іншых машын. А зараз падчас візіту госці азнаёміліся з паркам тэхнікі для меліярацыі. Рэгіён рыхтуе праграму па мадэрнізацыі сістэмы меліярацыі і запрашае беларусаў да ўдзелу ў праектных работах.
Калінінград блізкі нам і гістарычна, і геаграфічна (тут адна з самых вялікіх беларускіх дыяспар). І нават нягледзячы на санкцыйныя перашкоды, якія ўскладнілі лагістыку, нам удаецца падтрымліваць гандаль на высокім узроўні. Галоўнае, ёсць узаемная цікавасць працаваць разам у розных сферах.
Мінск і Калінінград звязваюць прамыя авіязносіны. Аднак партнёры з падачы бізнесу абмяркоўваюць пашырэнне геаграфіі палётаў. Ёсць патрэбнасць напрамую лятаць у Брэст і Гродна, адзначана на перамовах. Прапрацоўка брэсцкага кірунку ўжо вядзецца. Зацікаўлены бакі і ў пашырэнні турпатоку. Калінінградцы прапануюць беларусам пабудаваць санаторый у рэгіёне. Месца пакуль не выбрана, але беларускі бок зможа гэта зрабіць падчас найбліжэйшага візіту, заявілі госці.