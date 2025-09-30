Прамыя авіязносіны могуць звязаць Калінінград з Гроднам і Брэстам

На "ІНАПРАМ. Беларусь" пабывалі больш за 40 расійскіх дэлегацый. Для многіх прыезд у беларускую сталіцу - падстава зверыць доўгатэрміновыя планы супрацоўніцтва.

Мінск і Калінінград акрэслілі падыходы да росту ўзаемнага гандлю (перамовы прайшлі ва ўрадзе.) У расійскім рэгіёне вядомая наша тэхніка - у 2025 годзе Калінінград ужо закупіў партыю трактароў і іншых машын. А зараз падчас візіту госці азнаёміліся з паркам тэхнікі для меліярацыі. Рэгіён рыхтуе праграму па мадэрнізацыі сістэмы меліярацыі і запрашае беларусаў да ўдзелу ў праектных работах.