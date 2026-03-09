3.73 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Пратраўліванне насення, агрэгат для зборкі камянёў - як аграрыі падрыхтаваліся да пасяўной
Аўтар:Аляксей Кандраценка
Кожны цёплы і сонечны дзень набліжае выхад аграрыяў у палі! І калі ў Брэсцкай вобласці выбарачна пачалі сяўбу, то іншыя чакаюць прыдатных умоў: снег пакуль не вельмі ахвотна растае.
У Мінскім рэгіёне сельгасарганізацыі плануюць засеяць яравымі збожжавымі больш як 70 тысяч гектараў, кукурузай - 300 тысяч гектараў.
Сярод актуальных задач: назапашванне такіх удабрэнняў, як азот, фосфар і калій, а таксама рамонт тэхнікі.
Да палявых прац рыхтуюцца і навукоўцы-аграрыі: у НПЦ па земляробстве вядуць селекцыю амаль чатырох дзясяткаў культур.