3.79 BYN
2.80 BYN
3.21 BYN
Беларускія вайскоўцы павіншавалі 100-гадовага ветэрана Міхаіла Шашкова з юбілеем
Беларускія вайскоўцы павіншавалі са 100-годдзем ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Міхаіла Шашкова. Пачатак уварвання нацысцкіх акупантаў на беларускія землі Міхаіл Сямёнавіч сустрэў у свой дзень нараджэння 22 чэрвеня 1941 года, быўшы 15-гадовым юнаком.
Пасля вызвалення роднай вёскі на Смаленшчыне ён стаў сынам палка, а праз год - камандзірам зенітнай устаноўкі. У складзе 1-га Беларускага фронту ўдзельнічаў у аперацыі "Баграціён" і ў баях за вызваленне Польшчы.
Пасля Вялікай Перамогі прадоўжыў службу, стаў палкоўнікам у адстаўцы, узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны I ступені і медалямі. Міхаіл Шашкоў таксама з'яўляецца аўтарам кнігі "Апаленыя вайной", а яшчэ - бацька чацвярых дзяцей, дзед і прадзед.
Віншуючы імянінніка, памочнік міністра абароны генерал Касінскі адзначыў яго ўклад у разгром нацызму і набліжэнне Вялікай Перамогі, пажадаў моцнага здароўя і даўгалецця, а таксама перадаў наказ ад кіраўніка абароннага ведамства: берагчы сябе да наступнага юбілею.
Міхаіл Шашкоў у адказ пажадаў беларускім вайскоўцам моцна трымаць абарону, каб неба Радзімы заўсёды заставалася чыстым.