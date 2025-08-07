3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Прэзідэнт Беларусі паставіў задачу - сабраць 11 млн т збожжа ў 2025 годзе
Аўтар:Кацярына Круталевіч
Ураджай рапсу ў Беларусі аграрыі сёння ацэньваюць больш чым у мільён тон, столькі ж плануюць сабраць увогуле ва ўборачнай 2025 года.
Рапс - гэта і добры корм, тое, што застаецца пасля выціскання алею. Вядома, сам прадукт, рапсавы алей, у Беларусі часам завываюць "паўночнай аліўкай".
На прыкладзе гаспадаркі "Азярыцкі-Агра", дзе зараз, як і ўсюды, прыбіраюць культуру, работнікі абмеркавалі з Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам спецыфіку селекцыі ўласных гатункаў і ў цэлым дэталі ўборачнай па краіне (падрабязнсці ў відэа).