Аб'ёмы экспарту беларускага харчавання ў Афрыку выраслі ўтрая за апошнія 5 гадоў

Беларусь за апошнія 5 гадоў значна нарасціла экспарт харчавання ў Афрыку - аб'ёмы выраслі ўтрая. Беларускія прадукты паспяхова рэалізуюцца ў 24 краінах афрыканскага кантынента.

Аснова паставак - мясная і малочная прадукцыя. Таксама адзначаецца істотны рост аб'ёмаў экспарту дзіцячага харчавання.

У сваю чаргу, Беларусь закупляе ў краін Афрыкі садавіну, гародніну, каву і какава. У перспектыве з паўднёвымі партнёрамі плануецца рэалізаваць сумесныя праекты па будаўніцтве аб'ектаў аграпрамысловай інфраструктуры.

