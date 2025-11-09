3.68 BYN
Міністэрству спорту і турызму Беларусі - 30 гадоў
10 лістапада 30 гадоў таму ўказам Прэзідэнта Беларусі было створана Міністэрства спорту і турызму. Менавіта з гэтага дня спартыўная галіна, узяўшы за аснову лепшае з савецкіх традыцый, стала бурна развівацца: з'явілася новая інфраструктура, а таксама праведзена рэканструкцыя пабудаванай раней.
Таксама гэта і першыя алімпійскія поспехі маладой краіны, першая Алімпіяда пад нацыянальным флагам. Шэраг знакавых міжнародных спартыўных спаборніцтваў, але самае галоўнае дасягненне за 30 гадоў - шэраг яркіх перамог беларускіх атлетаў і падставы ганарыцца сваёй краінай.
10 лістапада ў эфіры "Першага інфармацыйнага" глядзіце спецыяльны рэпартаж, у якім аўтарская група спынілася на самых яркіх і знакавых момантах развіцця ўсёй спартыўнай галіны краіны, з першых важных крокаў. Таксама вы даведаецеся, што спорт мог страціць дынаміку свайго развіцця, калі б не валявое рашэнне кіраўніка дзяржавы ў сярэдзіне 1990-х.