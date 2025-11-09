3.68 BYN
З 11 па 14 лістапада ў Мінску пройдзе выстава-кірмаш PRODEXPO - 2025
Аўтар:Рэдакцыя news.by
C 11 па 14 лістапада Мінск прыме Міжнародную выставу-кірмаш PRODEXPO - 2025. Яна збярэ на сваіх плошчах вытворцаў і пастаўшчыкоў прадуктаў харчавання, напояў, сыравіны, інгрэдыентаў, абсталявання і тэхналогій.
PRODEXPO за гады шматгадовай гісторыі стала знакавым форумам, які аб'яднаў прафесіяналаў і прадстаўнікоў профільных міністэрстваў, ведамстваў, бізнесу, навукі і гандлю. Удзельнікі дэманструюць увесь асартымент харчавання з розных краін, а таксама інавацыйныя распрацоўкі і гастранамічныя навінкі.