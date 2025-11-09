3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
"Дынама-Мінск" супраць "Сочы": хто апынецца мацнейшым у паядынку 10 лістапада
Хто апынецца мацнейшым гэтым разам - "зубры" або "леапарды"? У сталічнага "Дынама" ёсць добры шанц пажывіцца двума дзейснымі баламі і такім чынам перамясціцца на трэці радок турнірнай табліцы Заходняй канферэнцыі КХЛ.
10 лістапада "бела-сінія" будуць прымаць "Сочы" ў рэгулярным чэмпіянаце.
Прама зараз дружына Дзмітрыя Квартальнага займае чацвёртае месца зводнага пратакола. За 23 матчы набраны 31 бал. Што датычыцца апанента, то госці ўсё больш трывала прапісваюцца на апошнім месцы ўсёй Лігі. Серыя паражэнняў складае дзве гульні. У актыве толькі 14 ачкоў, а адставанне ад зоны плэй-оф Захаду - 10 пунктаў.
Не так даўно клубы перасякаліся. Напрыканцы кастрычніка сталічная каманда ўчыніла разгром "Сочы" - 8:2. Ці атрымаецца парадаваць сваіх гледачоў поспехам і такой жа выніковасцю? Прамая трансляцыя гульні пачнецца ў 19:10 на тэлеканале "Беларусь 5".