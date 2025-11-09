3.68 BYN
МЗС Беларусі: Літоўскія грузавікі, якія захраснулі, будуць змешчаны на спецстаянкі ў п/п "Катлоўка"
У сувязі з аднабаковым закрыццём Вільнюсам пунктаў пропуску на беларуска-літоўскай мяжы на тэрыторыі Беларусі сабралося больш як 1,1 тыс. грузавых транспартных сродкаў літоўскіх перавозчыкаў.
Як гаворыцца ў заяве МЗС Беларусі, у мэтах гарантавання бяспекі і захаванасці транспартных сродкаў прынята рашэнне аб іх перамяшчэнні ў спецыяльна абсталяваныя стаянкі ў раёне пункта пропуску "Катлоўка".
Пры гэтым афіцыйны Мінск пакідае за сабою права прымяніць у дачыненні да транспартных сродкаў усе прадугледжаныя законам меры.
Нагадаем, раней Літва вырашыла спагнаць з Беларусі ўрон перавозчыкам, які нанесла ім сама. Вільнюс выказаў незадаволенасць, што Мінск па першым патрабаванні не адчыняе для іх пункт пропуску "Беняконі". Больш за тое, літоўскі бок загаварыў і пра магчымае блакаванне чыгуначных перавозак.
Фота sb.by