Кветкавыя шэдэўры і міні-лаўндж-зона - як жыхары ўпрыгожваюць тэрыторыю і дамы
Аўтар:Сяргей Ладысеў
Год добраўпарадкавання - важны этап пераўтварэнняў, накіраваных на павышэнне якасці жыцця грамадзян і стварэнне камфортнага гарадскога асяроддзя. У 2025 годзе былі азелянёныя звыш 10 тыс. паркаў і сквераў, адрамантаваны больш за 1 тыс. км дарог, каля 200 дзіцячых і спартыўных пляцовак. Работы працягваюцца. Гэты год асабліва падкрэсліў адзінства беларусаў. Усе - дзяржаўныя органы, працоўныя калектывы і неабыякавыя грамадзяне - працавалі разам. Самыя актыўныя і ініцыятыўныя жыхары імкнуліся зрабіць свае куткі больш камфортнымі і зручнымі (падрабязнасці ў відэа).