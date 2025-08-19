Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Беларусі намалочана больш за 7,6 млн т збожжа

У Беларусі намалочана больш за 7 млн 600 тыс. т збожжа з улікам рапсу. На паўднёвым усходзе краіны ўборачная выйшла на фінішную прамую, убрана больш за 80 % плошчаў. Гаспадаркі Гомельскай вобласці выканалі дзяржзаказ па здачы збожжа больш чым напалову.

Унёсак Гомельскай вобласці ў агульны каравай склаў 917 тыс. т. Пры аптымальных умовах надвор'я ўборачная кампанія ў рэгіёне завершыцца прыкладна праз тыдзень.