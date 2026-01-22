3.74 BYN
У Клімавічах вызначылі прыярытэты развіцця сельскагаспадарчай галіны
Аўтар:Андрэй Ястрабаў
Забяспечыць якаснай прадукцыяй унутраны рынак і зарабіць на экспарце. Такія задачы стаяць перад АПК для ўсіх раёнаў. У прыярытэце - будаўніцтва сучасных жывёлагадоўчых комплексаў, тэхнічнае пераабсталяванне, павелічэнне аб'ёмаў вытворчасці.
Новыя праекты павялічаць вытворчасць прадукцыі жывёлагадоўлі
Клімавіцкі раён - адзін з сямі пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС, якія трапілі пад указ Прэзідэнта "Аб сацыяльна-эканамічным развіцці паўднёва-ўсходняга рэгіёну Магілёўскай вобласці". Сёння тут рэалізуецца адразу некалькі важных праектаў (гл. відэа).