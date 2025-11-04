3.68 BYN
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Магадане адкрыўся магазін беларускіх тавараў
Магазін беларускіх тавараў адкрыўся ў Магадане. Калымчане ўжо маглі пазнаёміцца з беларускай прадукцыяй у кастрычніку 2024 года, калі ў горадзе працавала перасовачная крама. Тады асаблівай папулярнасцю карысталіся сыры і каўбасы.
Пашырэнне паставак беларускага харчавання ў далёкаўсходні расійскі рэгіён і адкрыццё тут магазіна абмяркоўвалі на сустрэчы Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка і губернатар Магаданскай вобласці Сяргей Носаў.
Сёння ў мясцовых жыхароў ёсць магчымасць па даступных цэнах набыць кандытарскія вырабы, замарожаную прадукцыю, мясныя паўфабрыкаты і іншыя беларускія тавары.