Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ПрамысловасцьСельская гаспадаркаГандаль

У Магадане адкрыўся магазін беларускіх тавараў

У Магадане адкрыўся магазін беларускіх тавараў

Магазін беларускіх тавараў адкрыўся ў Магадане. Калымчане ўжо маглі пазнаёміцца з беларускай прадукцыяй у кастрычніку 2024 года, калі ў горадзе працавала перасовачная крама. Тады асаблівай папулярнасцю карысталіся сыры і каўбасы.

Пашырэнне паставак беларускага харчавання ў далёкаўсходні расійскі рэгіён і адкрыццё тут магазіна абмяркоўвалі на сустрэчы Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка і губернатар Магаданскай вобласці Сяргей Носаў.

Сёння ў мясцовых жыхароў ёсць магчымасць па даступных цэнах набыць кандытарскія вырабы, замарожаную прадукцыю, мясныя паўфабрыкаты і іншыя беларускія тавары.

Разделы:

ЭканомікаРасіяГандаль