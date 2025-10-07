3.68 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
У Мінску стартаваў Беларускі энергетычны і эканамічны форум
Аўтар:Святлана Лук'янюк
У Мінску 7 кастрычніка стартаваў Беларускі энергетычны і эканамічны форум. Тут усе арганізацыі галіны і вядучыя вытворцы абсталявання і тэхналогій для энергетыкі і сумежных вытворчасцей.
Попыт на электраэнергію ў Беларусі расце кожны год
Атамная энергетыка і ўсё, што з ёй звязана, - цэнтральная тэма і маштабная частка выставы. Пасля будаўніцтва БелАЭС эфект для эканомікі відавочны. Аб'ём выпрацоўкі электраэнергіі перавысіў 51 млрд кВт⋅г, што дазволіла замясціць спажыванне 14 млрд куб. м прыроднага газу (падрабязнасці ў відэа).