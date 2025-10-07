Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ПрамысловасцьСельская гаспадаркаГандаль

У Мінску стартаваў Беларускі энергетычны і эканамічны форум

У Мінску 7 кастрычніка стартаваў Беларускі энергетычны і эканамічны форум. Тут усе арганізацыі галіны і вядучыя вытворцы абсталявання і тэхналогій для энергетыкі і сумежных вытворчасцей.

Попыт на электраэнергію ў Беларусі расце кожны год

Атамная энергетыка і ўсё, што з ёй звязана, - цэнтральная тэма і маштабная частка выставы. Пасля будаўніцтва БелАЭС эфект для эканомікі відавочны. Аб'ём выпрацоўкі электраэнергіі перавысіў 51 млрд кВт⋅г, што дазволіла замясціць спажыванне 14 млрд куб. м прыроднага газу (падрабязнасці ў відэа).

Разделы:

Эканоміка