Вясновыя кірмашы пройдуць у Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вясновыя кірмашы ўпершыню пройдуць у Мінску. Сельскагаспадарчы гандаль ужо ў гэтыя выхадныя разгорнецца на пляцоўцы ля "Чыжоўка-Арэны". Лакацыя дазволіць не толькі камфортна размясціцца прадаўцам, але выдзеліць вялікую стаянку для транспарту.
Асноўны акцэнт зробяць на хуткі пачатак дачнага сезона. Акрамя садавіны, гародніны, бульбы і кансерваванай прадукцыі, запрашаюць па саджанцы і рассаду.
Працаваць кірмаш будзе з 8 раніцы да 16 гадзін. Кантактныя тэлефоны для тых, хто хоча прапанаваць сваю прадукцыю, - на афіцыйным сайце Мінгарвыканкама.