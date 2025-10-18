3.73 BYN
Юрый Селіверстаў: Бюджэт Беларусі на 2026 год захавае сацыяльную накіраванасць
Праект бюджэту-2026 захоўвае сацыяльную накіраванасць. Яго сцэнарый разам з прагнознымі дакументамі на наступны год разгледзелі на нарадзе ў Прэзідэнта Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што доўгатэрміновае планаванне павінна быць рэалістычным і напружаным. І галоўнае - з увязкай і збалансаванасцю паміж сабой эканамічных і бюджэтных планаў, каб усе сацыяльныя абавязацельствы былі выкананыя ў тэрмін, нягледзячы на дэфіцыт дзяржказны.
Аб выдатках і даходах, асваенні рэсурсаў на імпартазамяшчэнне і аб галоўных падатковых навацыях распавёў міністр фінансаў Юрый Селіверстаў.
"Акцэнт будзе менавіта на сацыяльнай накіраванасці. Па-іншаму быць і не можа насамрэч", - заявіў Юрый Селіверстаў. - "У нас у бюджэце, калі ўзяць выдаткі на ахову здароўя, адукацыю, сацыяльную палітыку, гэта каля 13 % ВУП".
Міністр падкрэсліў, што гэтыя выдаткі ў рэальным вымярэнні захаваюцца і ў намінальным выражэнні будуць павялічвацца.
Акрамя таго, захаваюцца субсідыі на транспарт і жыллёва-камунальныя паслугі. "На будучы год субсідыі складуць каля 2 млрд рублёў. Крыху менш за мільярд - гэта транспарт і крыху больш за мільярд па прагнозе - тарыфы на ЖКГ", - удакладніў Юрый Селіверстаў.
Таксама ў поўным аб'ёме захаваюцца выплаты матчынага капіталу і іншыя сацыяльныя дапамогі.
Што датычыцца дэфіцыту бюджэту, то ён прагназуецца на кантраляваным узроўні. "Бюджэт наступнага года таксама дэфіцытны. Гэта каля 4,3-4,6 млрд рублёў", - паведаміў Юрый Селіверстаў.