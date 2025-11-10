3.68 BYN
Выстава карцін да 80-годдзя Перамогі адкрылася ў 2-й бальніцы Мінска
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У другой бальніцы Мінска адкрыўся выставачны праект "За дзень наступны ўсяе зямлі", прысвечаны 80-годдзю Вялікай Перамогі.
Выстава - інтэрактыўная і ажывае з дапамогай QR-кодаў. Тэхналогіі апускаюць у падзеі часоў Вялікай Айчыннай вайны і атмасферу пераможных дзён.
Мабільная выстава пабывала ўжо на многіх прадпрыемствах Мінска. Інтэрактыўная экспазіцыя да канца года наведае ўсе раёны сталіцы.