Чэмпіянат кандытараў, сімпозіум хлебапёкаў, выбар лепшай упакоўкі - праграма на PRODEXPO насычаная

Вядома, трэба карыстацца такой магчымасцю: не проста паказваць свае навінкі або ўжо правераныя прадукты, вядома, праводзіць B2B-перамовы, знаходзіць новых кліентаў, у тым ліку ў іншых краінах. Для гэтага пляцоўкі створаны, і на працягу вось гэтых найбліжэйшых дзён работа будзе весціся, таму што харчаванне - гэта сапраўды наш такі другі хлеб і козыр эканамічны, які прыносіць Беларусі добрыя грошы.

Акрамя дзелавой праграмы, ёсць забаўная, яна насамрэч вельмі змястоўная. Пройдзе міжнародны чэмпіянат кандытарскага мастацтва, конкурс на лепшую ўпакоўку, міжнародны сімпозіум хлебапёкаў. Увогуле кожная хвіліна на PRODEXPO насычаная. Усё зроблена для наведвальнікаў і для беларускіх прадпрыемстваў, каб гэтыя тры дні былі максімальна эфектыўныя. Ідзём працаваць далей, знаёміцца з нашымі вытворцамі, з навінкамі, з гасцямі з іншых краін.