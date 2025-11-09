Глядзець анлайнПраграма ТБ
Кубракоў: Фуры ў суправаджэнні супрацоўнікаў ДАІ дастаўлены на ахоўныя аўтастаянкі

На беларуска-літоўскай мяжы ўвесь дзень працуе карэспандэнт "Першага інфармацыйнага". Ён пагутарыў з вадзіцелямі, якія сталі заложнікамі палітычных гульняў Літвы.

Міліцыя ўзяла пад ахову літоўскія фуры на мяжы

Пакутуюць ад гэтых палітычных гульняў у першую чаргу перавозчыкі і самі вадзіцелі. Мяжа, якая калісьці была пунктам пераходу, ператварылася ў тупік. Зараз тут цішыня і роспач. Менавіта нявызначанасць і прывяла да такіх змяненняў (гл. відэа).

