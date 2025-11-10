3.68 BYN
За 10 гадоў спартшкола "Буравеснік" падрыхтавала дзясяткі чэмпіёнаў
Хутчэй, вышэй, мацней! Прафсаюзная дзіцяча-юнацкая спартыўная школа алімпійскага рэзерву "Буравеснік" святкуе 10 гадоў з дня заснавання.
Мэтанакіраванасць, камандны дух, сіла адзінства - вось ужо на працягу дзесяці гадоў спартыўная школа алімпійскага рэзерву "Буравеснік" выхоўвае чэмпіёнаў. Самадысцыпліна, упартыя трэніроўкі - тое, што дапамагае ісці да пераможных вяршыняў.
Спартшкола аб'ядноўвае парадку 450 хлопцаў па 7 відах спорту: каратэ, дзюдо, кікбоксінг, тайскі бокс, самба. Найболей шматлікае - аддзяленне лёгкай атлетыкі. А танцавальны спорт - адзін з самых маладых кірункаў.
За 10 гадоў спартыўная школа падрыхтавала дзясяткі спартсменаў-чэмпіёнаў. Сёння больш за 40 навучэнцаў - члены нацыянальных зборных па розных відах спорту. Толькі за мінулы год у вышэйшае звяно падрыхтоўкі перададзена 19 дзяцей.