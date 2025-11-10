3.68 BYN
ДПК: пакуль Літва не нармалізуе рух, перамяшчэння грузавікоў праз беларускую мяжу не будзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пакуль Літва не арганізуе нармальны рух праз пункты пропуску "Мядзінінкай" і "Шальчынінкай", перамяшчэнне грузавікоў з літоўскай рэгістрацыяй праз беларускую мяжу здзяйсняцца не будзе, пра гэта афіцыйна заяўляе Мытны камітэт.
Усе 1100 цяжкагрузаў, якія так і не дачакаліся адкрыцця мяжы Літвой, будуць знаходзіцца на спецыяльных стаянках каля пунктаў пропуску "Каменны Лог", "Беняконі", "Бераставіца", "Катлоўка".
Рашэнне беларускім бокам прынята з мэтай гарнтавання бяспекі на пад'язных да мяжы дарогах і захаванасці гэтых транспартных сродкаў. І ўжо на пляцоўках размешчана 800 літоўскіх грузавікоў. Вадзіцелі, якія выканалі афіцыйныя патрабаванні мытні, перамясціўшы транспарт у спецыяльна ўсталяваныя месцы, могуць пакінуць тэрыторыю Беларусі.