Елкі, казачныя арт-скульптуры, мноства агнёў: Минск у чаканні самага любімага зімовага свята
Час навагодняй казкі і чараўніцтва. Сталіца ў чаканні самага любімага зімовага свята. І ёлкі ўжо ў горадзе. Сёлета Мінск упрыгожаць 28 пухнатых прыгажунь. Па традыцыі галоўнае навагодняе дрэва (вышынёй 30 метраў) з'явіцца на Кастрычніцкай плошчы. Арыгінальныя яркія акцэнты з'явяцца ва ўбранні плошчы Незалежнасці. А фінальны вобраз навагодняй сталіцы дызайнеры прадэманструюць да 1 снежня.
Навагодняя атмасфера на вуліцах Мінска. Падрыхтоўка да самага любімага свята пачалася: у розных раёнах сталіцы ўжо з'яўляюцца ўпрыгожаныя ёлкі і казачныя арт-скульптуры. Яркія акцэнты і ў вітрынах магазінаў, гандлёвых цэнтраў і на білбордах.
Навагодняя елка ў парку Уга Чавеса вырасла за пару дзён. Цяпер справа за акцэнтным дэкорам - павесіць цацкі, сняжынкі і гірлянды. У каляровых рашэннях пераважаюць чырвоныя, сінія, залатыя і белыя адценні.
15 навагодніх дрэў ужо з'явіліся на карце сталіцы, у найбліжэйшы час усталююць яшчэ 8. Прыбраныя хвоі ўпрыгожваюць пляцоўкі ў парках Паўлава і Горкага, ля "Чыжоўка-Арэны", універмага "Беларусь" і на іншых лакацыях Мінска.
Антураж Новага года ўжо і на гарадскіх вуліцах і праспектах. Яркія штрыхі свята ў вітрынах буйных універмагаў і гандлёвых цэнтраў Мінска: казачны ўзлесак з галоўным зялёным сімвалам, чароўныя персанажы і навагодні экспрэс. Цалкам святочнае ўбранне сталіца прадэманструе да 1 снежня.
Усяго Мінск упрыгожаць 28 навагодніх елак. Галоўную па традыцыі ўсталююць на Кастрычніцкай плошчы.