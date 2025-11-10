Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Спрацавалі лепш, чым раней - Прэзідэнт уручыў дзяржаўныя ўзнагароды заслужаным прадстаўнікам АПК