3.68 BYN
2.97 BYN
3.44 BYN
У свеце адзначаюць Міжнародны дзень энергазберажэння
Аўтар:Рэдакцыя news.by
11 лістапада адзначаюць Міжнародны дзень энергазберажэння. І ў Беларусі пытанням рацыянальнага выкарыстання энергарэсурсаў надаюць асаблівую ўвагу. Паказчык энергетычнай самастойнасці нашай краіны набліжаецца да 30 працэнтаў.
Працягваецца будаўніцтва новых аб'ектаў з выкарыстаннем мясцовых відаў паліва. За 5 гадоў збудавана каля 70 новых энергакрыніц.
Уцягванне ў энергабаланс краіны ўласных энергарэсурсаў - задача, пастаўленая кіраўніком дзяржавы. Першым чынам - гэта торф, дранкі і пелеты.