Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

У свеце адзначаюць Міжнародны дзень энергазберажэння

11 лістапада адзначаюць Міжнародны дзень энергазберажэння. І ў Беларусі пытанням рацыянальнага выкарыстання энергарэсурсаў надаюць асаблівую ўвагу. Паказчык энергетычнай самастойнасці нашай краіны набліжаецца да 30 працэнтаў.

Працягваецца будаўніцтва новых аб'ектаў з выкарыстаннем мясцовых відаў паліва. За 5 гадоў збудавана каля 70 новых энергакрыніц.

Уцягванне ў энергабаланс краіны ўласных энергарэсурсаў - задача, пастаўленая кіраўніком дзяржавы. Першым чынам - гэта торф, дранкі і пелеты.

Разделы:

У свецеЭкалогія