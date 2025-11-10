Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

ФСБ РФ прадухіліла маштабную аперацыю па згоне знішчальніка МіГ-31

Расійская ФСБ заявіла аб прадухіленні маштабнай правакацыі, звязанай са згонам знішчальніка МіГ-31.

Украінская разведка сумесна з куратарамі з заходніх спецслужбаў спрабавала падкупіць пілотаў: ім трэба было перагнаць машыну, узброеную ракетамі "Кінжал", на тэрыторыю адной з краін НАТА. Лётчыкам прапаноўвалі заплаціць па 3 млн долараў. Аднак сэнс быў не ў тым, каб атрымаць самалёт - спецслужбы планавалі арганізаваць знішчэнне МіГа адразу пасля з'яўлення ў небе адной з краін альянсу, напрыклад, Румыніі.

Маштабная правакацыя мела мэту абвінаваціць Расію ў намеры атакаваць дзяржавы НАТА, што дало б падставу для пачатку поўнамаштабнага ўзброенага канфлікту. Аперацыя была пад кантролем ФСБ на працягу года.

Фота РІА Навіны

Разделы:

У свецеРасія