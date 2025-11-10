У Бразіліі адкрылася 30-я канферэнцыя ААН па змеяненні клімату

Канферэнцыя ў Бразіліі пачалася са скандалу. Высветлілася, што яе ўдзельнікі прыбылі на прыватных самалётах (бізнес-джэтаў і вялізных лайнераў у мясцовым аэрапорце налічылі шматлікія дзясяткі), урон экалогіі гэтым відавочна быў нанесены каласальны. У дадатак да месца правядзення канферэнцыі прасеклі дарогу ў джунглях - для гэтага высеклі дзясяткі квадратных кіламетраў першароднага лесу Амазоніі.