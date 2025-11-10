3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Цэнтр тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі працуе ў Мінску
Аўтар:Кацярына Страха
Інвестыцыі ў навуковую будучыню краіны. Цэнтр тэхнічнай творчасці - новы пункт прыцягнення юных інжынераў.
Ад тэорыі да практыкі - адзін з асноўных прынцыпаў працы навуковых лабараторый Цэнтра тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі. Усяго іх 18. Па розных кірунках - ад авія, судна- і ракетамадэлявання да канструявання беспілотнікаў і аўтамабільнай тэхнікі. Мы, беларусы, інавацыі ствараць умеем.
Новы цэнтр - адна з прыступак у вялікую навуку або рэальная вытворчасць.
У інжынернай кузні будучыні навучацца могуць дзеці з шасцігадовага ўзросту. Штомесяц наведваць Мінскі гарадскі цэнтр тэхнічнай творчасці будуць наведваць каля 7,5 тысячы юных беларусаў.