Міністр эканомікі Германіі заявіла, што краіна перажывае структурны крызіс
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Эканоміка Германіі знаходзіцца ў вельмі складаным, калі не сказаць адчайным, становішчы. І нямецкі ўрад гэта ўжо не ўтойвае.
Міністр эканомікі краіны адзначае, што рост народнай гаспадаркі з'яўляецца самым нізкім у Еўропе. Але калі паглядзець, яго наогул няма: толькі статыстычныя маніпуляцыі дазваляюць дэманстраваць порамі павелічэнне ВУП на дзясятыя і сотыя працэнта.
Міністр эканомікі прызнала, што Германія перажывае структурны крызіс, якога ў гісторыі сацыяльнай рыначнай эканомікі краіны яшчэ не было. Адзначым, 58 % немцаў незадаволены працай кабінета канцлера Мерца.