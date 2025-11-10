Глядзець анлайнПраграма ТБ
Ахова рынку, стандарты ў галіне ШІ - асноўныя прыярытэты Дзяржстандарту

Ад абароны рынку да стандартаў у галіне штучнага інтэлекту. Такія асноўныя прыярытэты Дзяржстандарту ў рамках "Пяцігодкі якасці".

Галоўныя задачы - абараніць спажыўцоў ад небяспечнай прадукцыі і шэрых схем, а таксама спрасціць узаемадзеянне ў рамках Саюзнай дзяржавы і ЕАЭС за кошт лічбавізацыі працэсаў тэхнічнага рэгулявання. Таксама сёння асаблівы акцэнт на апераджальную стандартызацыю.

