Ахова рынку, стандарты ў галіне ШІ - асноўныя прыярытэты Дзяржстандарту
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ад абароны рынку да стандартаў у галіне штучнага інтэлекту. Такія асноўныя прыярытэты Дзяржстандарту ў рамках "Пяцігодкі якасці".
Галоўныя задачы - абараніць спажыўцоў ад небяспечнай прадукцыі і шэрых схем, а таксама спрасціць узаемадзеянне ў рамках Саюзнай дзяржавы і ЕАЭС за кошт лічбавізацыі працэсаў тэхнічнага рэгулявання. Таксама сёння асаблівы акцэнт на апераджальную стандартызацыю.